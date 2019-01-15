Son Dakika Haberleri: 2019’a başlarken

2019’a başlarken

1 saat önce

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2017 Roman Ödülü'nü kazanan Ömür Kurt'un Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu romanını (Altın Kitaplar) bu yılın tanıtacağım ilk kitabı olarak seçtim.

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Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2017 Roman Ödülü'nü kazanan Ömür Kurt'un Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu romanını (Altın Kitaplar) bu yılın tanıtacağım ilk kitabı olarak seçtim.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44 

Yaban, Ömür Kurt, Ekonomi
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