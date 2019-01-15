2019’a başlarken
1 saat önce
Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2017 Roman Ödülü'nü kazanan Ömür Kurt'un Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu romanını (Altın Kitaplar) bu yılın tanıtacağım ilk kitabı olarak seçtim.
Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2017 Roman Ödülü'nü kazanan Ömür Kurt
'un Yaban
Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu romanını (Altın Kitaplar) bu yılın tanıtacağım ilk kitabı olarak seçtim.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44
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