2019'a Boğazın Serin Sularında Girdiler
1 saat önce
2019'a Boğazın serin sularında girdiler Sarayburnu Fatihleri 2019'u denizde karşıladıİSTANBUL - Fatih Sarayburnu sahilinde bir araya gelen ve kendilerine Sarayburnu Fatihleri adını veren yaklaşık 15 profesyonel yüzücü, İstanbul'da Boğazın serin sularına atlayarak 2019'u karşıladı.
2019'a Boğazın serin sularında girdiler
Sarayburnu Fatihleri 2019'u denizde karşıladı
İSTANBUL - Fatih Sarayburnu sahilinde bir araya gelen ve kendilerine Sarayburnu Fatihleri adını veren yaklaşık 15 profesyonel yüzücü, İstanbul
'da Boğazın serin sularına atlayarak 2019'u karşıladı. 10'dan geriye sayarak yeni yılı karşılayan yüzücüler daha sonra hep birlikte denize atladı.
Fatih Sarayburnu sahilinde bir araya gelen ve kendilerine Sarayburnu Fatihleri adını veren 15 profesyonel yüzücü, 2019 yılını denize girerek karşıladı. 10'dan geriye sayarak yeni yılı karşılayan yüzücüler daha sonra hep birlikte denize atladı. Sarayburnu sahilinden denize atlayan yüzücüler, soğuk suda dakikalarca yüzdü. Denizden çıkan yüzücüler, yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalıştı. Meşale yakarak yeni yılı kutlayan yüzücüler daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.
Yeni yılı yüzerek karşılayanlardan Yüksel Sönmez
, "Biz 365 gün boyunca burada denize giriyoruz. Yalnız buraya alışık olmayan girmesin. Burası bir şifa. Buraya alışmak için Temmuz ayından itibaren başlayacaksın. Sürekli gireceksin ki alışabilesin. Eğer bu soğuk suya alışabiliyor ve devam edebiliyorsan grip olma şansın yok. Kesinlikle grip olmuyorsun. O yüzden bu deniz bize bir şifa. Biz burada mutluyuz, huzurluyuz. Herkesi de buraya bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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