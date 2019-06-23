2019 Afrika Uluslar Kupası
1 saat önce
2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Gine, Madagaskar ile 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:03 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası B Grubu maçında Gine
, Madagaskar
ile 2-2 berabere kaldı.
Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır
'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Gine ile Madagaskar karşı karşıya geldi.
İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Sory Kaba'nın 34. dakikada attığı golle Gine ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Madagascar 49. dakikada Anicet Abel ve 55. dakikada Carolus Andriamatsinoro ile cevap verse de 66. dakikada François Kamano penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve maç 2-2 berabere bitti.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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