2019 Afrika Uluslar Kupası
8 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:04 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas
, Fildişi Sahili
'ni 1-0 yendi. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Fas ile Fildişi Sahili karşılaştı.
Başkent Kahire
'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, Youssef En Nesyri'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Younes Belhanda
ve Fenerbahçeli Nabil Dirar, 90 dakika sahada kaldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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