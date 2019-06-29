2019 Afrika Uluslar Kupası
17 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Güney Afrika, Namibya'yı 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:03 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası D Grubu'nda Güney Afrika
, Namibya
'yı 1-0 yendi. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Güney Afrika ile Namibya karşılaştı.
Başkent Kahire
'deki El-Selam Stadı'nda oynanan maçı, 68. dakikada Bongani Zungu'nun attığı golle Güney Afrika kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kasımpaşa'ya piyango vurdu! Real Madrid, Mahmoud Trezeguet'i izliyor
Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 mağlup etti
Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte rap yaptı!
Venezuela'yı rahat geçen Arjantin, yarı finale yükseldi!