Son Dakika Haberleri: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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2019 Afrika Uluslar Kupası

17 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Güney Afrika, Namibya'yı 1-0 yendi.

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2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Güney Afrika, Namibya'yı 1-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Güney Afrika ile Namibya karşılaştı.
Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan maçı, 68. dakikada Bongani Zungu'nun attığı golle Güney Afrika kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Mısır, Namibya, Güney Afrika, Afrika, Spor
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