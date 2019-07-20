Son Dakika Haberleri: 2019 Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Cezayir
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2019 Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Cezayir

14 dakika önce

Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile Cezayir Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cezayir maçı 1-0 kazanarak Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu oldu.

2019 Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Cezayir, System.String[]
Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile Cezayir Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cezayir maçı 1-0 kazanarak Afrika şampiyonu oldu.

Cezayir'in golü maçın 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'tan geldi. Bounedjah sağ ayağı ile topu ağlara gönderdi.
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Senegal, Cezayir, Afrika, Mısır, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:23 
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