2019 Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Cezayir
14 dakika önce
Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile Cezayir Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cezayir maçı 1-0 kazanarak Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu oldu.
Mısır
'da düzenlenen 2019 Afrika
Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal
ile Cezayir Kahire
Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cezayir maçı 1-0 kazanarak Afrika şampiyonu oldu.
Cezayir'in golü maçın 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'tan geldi. Bounedjah sağ ayağı ile topu ağlara gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:23
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