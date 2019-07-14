2019 Afrika Uluslar Kupası : Tunus - Senegal
11 saat önce
- Tunusluların maçı izlemesi Maç sonucunun ardından üzüntü yaşanması Tunuslular, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hava Savunma Stadı'nd Tunus ile Senegal takımları arasındaki 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final maçını başkent Tunus'taki El Menzah Olimpiyat bölgesinde kurulan dev...
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:52 Kaynak: AA
- Tunusluların maçı izlemesi
Maç sonucunun ardından üzüntü yaşanması Tunuslular, Mısır
'ın başkenti Kahire
'deki Hava Savunma Stadı'nd Tunus ile Senegal
takımları arasındaki 2019 Afrika
Uluslar Kupası'nın yarı final maçını başkent Tunus'taki El Menzah Olimpiyat bölgesinde kurulan dev ekrandan birlikte izledi. Tunus milli takımı karşılaşmayı kaybetmesi sonucu taraftarlar üzüntü yaşadı.
2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Denizde panik anları! Kargo gemisi limana çarptı