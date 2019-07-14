Son Dakika Haberleri: 2019 Afrika Uluslar Kupası : Tunus - Senegal
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2019 Afrika Uluslar Kupası : Tunus - Senegal

11 saat önce

- Tunusluların maçı izlemesi Maç sonucunun ardından üzüntü yaşanması Tunuslular, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hava Savunma Stadı'nd Tunus ile Senegal takımları arasındaki 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final maçını başkent Tunus'taki El Menzah Olimpiyat bölgesinde kurulan dev...

- Tunusluların maçı izlemesi
Maç sonucunun ardından üzüntü yaşanması Tunuslular, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hava Savunma Stadı'nd Tunus ile Senegal takımları arasındaki 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final maçını başkent Tunus'taki El Menzah Olimpiyat bölgesinde kurulan dev ekrandan birlikte izledi. Tunus milli takımı karşılaşmayı kaybetmesi sonucu taraftarlar üzüntü yaşadı.
2019 Afrika Uluslar Kupası : Tunus - Senegal
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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