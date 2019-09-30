Son Dakika Haberleri: 2019 Ağustos ayında Bayburt'ta ihracat ve ithalat gerçekleşmedi
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2019 Ağustos ayında Bayburt'ta ihracat ve ithalat gerçekleşmedi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt'ta ağustos ayı içerinde ihracat ve ithalat gerçekleşmedi.

2019 Ağustos ayında Bayburt'ta ihracat ve ithalat gerçekleşmedi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt'ta ağustos ayı içerinde ihracat ve ithalat gerçekleşmedi.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine Bayburt'ta 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde ihracat ve ithalat gerçekleşmedi. Geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt'ta ihracat 2019 yılı Ağustos ayında gerçekleşmezken 2018 yılının aynı ayında 14 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2018 - 2019 yılları Ağustos ayında gerçekleşmedi.


Öte yandan ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83,3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti. - BAYBURT

İhracat, Bayburt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
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