2019 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları nefes kesti - Son Dakika
Son Dakika Spor 2019 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları nefes kesti - Son Dakika Spor

2019 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları nefes kesti

6 saat önce

2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5. ayak final yarışları, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tarsus'ta yapıldı.

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2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5. ayak final yarışları, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tarsus'ta yapıldı. Yağmur altında oldukça çekişmeli gerçekleşen ve 4 farklı kategoride 22 araçla 44 sporcunun katıldığı 4x4 araçların yarışmalarını çok sayıda kişi izledi.


Tarsus Off-Road Kulübünün (TORK) ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Gazipaşa Bulvarının TEM otoyol bağlantı noktasında bulunan TORK Arenada yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi, 4 etapta oldukça heyecanlı gecen yarışlara altyapı desteği verdi. Yarışların yapılacağı alanda kulüp üyelerinin isteğine göre arazide hafriyat çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, iş makineleri aracılığıyla günlerce çalışma yaptı. Yine Büyükşehir tarafından temin edilen platformun kurulduğu yarışlarda, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.


Çevre illerden gelen 22 araç ile 44 sporcunun katıldığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışlarda, 4x4 araçlar, yağışlı havada çamurun içerisinde marifetlerini sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda araçların bazıları parkurları tamamlayamadı.


Dereceye girenler ödüllerini aldı


Yarışmada S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan- Muhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Serkan Sivri-Ali S. Kıvrak, S3 kategorisinde Mustafa Özel-Mehmet A. Çiftçioğlu, S4 kategorisinde Abdullah Çardak-M. Çağdaş Başdatlı ve genel toplamda yine Abdullah Çardak ve M. Çağdaş Başdatlı şampiyon oldu.


Vatandaşların soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdikleri yarışlarda 4 farklı kategoride dereceye girenlere kupaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Tarsus Off-Road Kulübü Başkanı Murat Akkaya ve protokol üyeleri tarafından verildi. Dereceye girenlere ayrıca Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde üretilen ürünlerden oluşan hediye paketleri de armağan edildi.


İmar A.Ş. Başkanı Uyan, yaptığı konuşmada, "Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde Büyükşehir olarak sporun her türlüsüne destek olmaya gayret gösteriyoruz. Tarsus'ta böylesi bir yarışın düzenlenmiş olması bizleri mutlu ediyor. Zorlu geçen yarışmalarda dereceye giren tüm takımları tebrik ediyorum. Yine yarışa katılan diğer takımları ve gerçekleşmesinde emek harcayan herkesi kutluyorum" dedi. - MERSİN

TEM Otoyolu, Akdeniz, Mersin, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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