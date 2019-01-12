Son Dakika Haberleri: 2019; akıllı hoparlör ve 5G yılı olacak!

2019; akıllı hoparlör ve 5G yılı olacak!

22 dakika önce

Deloitte'un bu yıl 18.'sini hazırladığı global "Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu" açıklandı.

2019; akıllı hoparlör ve 5G yılı olacak!, System.String[]
Deloitte'un bu yıl 18.'sini hazırladığı global "Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu" açıklandı. Rapora göre; akıllı hoparlör pazarında yüzde 63'lük artış beklenirken 2019'da 5G sahnede olacak, yapay zeka kullanan firmaların %70'i, bu hizmete 'bulut' aracılığıyla sahip olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:01 

Ekonomi
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