2019; akıllı hoparlör ve 5G yılı olacak!

Deloitte'un bu yıl 18.'sini hazırladığı global "Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu" açıklandı.

Deloitte'un bu yıl 18.'sini hazırladığı global "Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu" açıklandı. Rapora göre; akıllı hoparlör pazarında yüzde 63'lük artış beklenirken 2019'da 5G sahnede olacak, yapay zeka kullanan firmaların %70'i, bu hizmete 'bulut' aracılığıyla sahip olacak.

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