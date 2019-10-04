2019-ALES/2 sonuçları açıklandı
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'nin sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
(Emin Kuvat/İHA)
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