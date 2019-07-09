Son Dakika Haberleri: 2019 ALES başvuruları başladı
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2019 ALES başvuruları başladı

37 dakika önce

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.

2019 ALES başvuruları başladı, System.String[]
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınav ise 22 Eylül'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekleri belirtildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
Eylül, Ales, Güncel
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