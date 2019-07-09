2019 ALES başvuruları başladı
37 dakika önce
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınav ise 22 Eylül
'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekleri belirtildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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