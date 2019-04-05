2019 Antalya Judo Grand Prix

2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakalarının ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, bronz madalya aldı.

2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakalarının ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, bronz madalya aldı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda, 76 ülkeden 485 sporcu mücadele ediyor.



Turnuvada 60 kiloda tatamiye çıkan 2017 dünya gençler şampiyonu Mihraç Akkuş, Brezilyalı rakibi Felipe Kitadai'yi 12 saniyede ipponla yenerek bronz madalya elde etti.



Organizasyonun ilk gününde madalya kazanan sporcular şunlar:



Kadınlar:



48 kilo: 1. Distria Krasniqi (Kosova), 2. Otgontseteg Galbadrakh (Kazakistan) 3. Milica Nikolic (Sırbistan) ve Yujeong Kang (Güney Kore)



52 kilo: 1. Anreea Chitu (Romanya), 2. Urantsetseg Munkhbat (Moğolistan) 3. Gultaj Mammadaliyeva (Azerbaycan) ve Larissa Pimenta (Brezilya)



57 kilo: 1. Julia Kowalczyk (Polonya), 2. Kaja Kajzer (Slovakya), 3. Wen Zhang (Çin) ve Mariia Skora (Ukrayna)



Erkekler:



60 kilo: 1. Yeldos Smetov (Kazakistan), 2. Kemran Nurillaev (Özbekistan), 3. Miraç Akkuş (Türkiye) ve Ashley Mckenzie (İngiltere)



66 kilo: 1. Denis Vieru (Moldova), 2. Mikhail Puliaev (Rus), 3. Martin Alberto (İspanya) ve Bagrati Niniashvili (Gürcistan)



Öte yandan Grand Prix'sin ikinci gününde kadınlarda 63 ile 70 erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda sporcular tatamiye çıkacak.

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