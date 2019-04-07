Son Dakika Haberleri: 2019 Antalya Judo Grand Prix

2019 Antalya Judo Grand Prix

53 dakika önce

2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakalarının son gününde Mikail Özerler altın, Kayra Sayit ise bronz madalya kazandı.

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2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakalarının son gününde Mikail Özerler altın, Kayra Sayit ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada 76 ülkeden 485 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde erkekler 90 kiloda tatamiye çıkan Mikail Özerler, altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Mikail Özerler, büyüklerde ilk kez altın madalya aldı.

Kadınlar +78 kiloda mücadele eden Kayra Sayit ise organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, turnuvayı bir altın ve iki bronz madalyayla tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:35 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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