Son Dakika Haberleri: 2019 Antalya Judo Grand Prix'te İkinci Gün Sona Erdi

2019 Antalya Judo Grand Prix'te İkinci Gün Sona Erdi

17 dakika önce

Antalya'da bugün başlayan ve 76 ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix'nde ikinci gün sona erdi.

2019 Antalya Judo Grand Prix'te İkinci Gün Sona Erdi, System.String[]
Antalya'da bugün başlayan ve 76 ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix'nde ikinci gün sona erdi. Madalya sıralamasında Kazakistan 1 altın ve 2 gümüş madalya ile ilk sırayı aldı.

Turnuvanın ikinci gününde sabah seansında kadınlarda 63, 70 ve erkeklerde ise 73 ve 81 kiloda sporcular tatamiye çıktı.   Türkiye adına ikinci gün tatamiye çıkan 63 kiloda Minel Akdeniz, Ümmühan Kabak ve 70 kiloda Semanur Erdoğan ikinci turda elendiler.

Erkeklerde ise 73 kiloda Halil Çimen, Bilal Çiloğlu ilk turda, Murat Bektaş ise ikinci turda elenerek şampiyonayı madalyasız tamamladılar. Erkekler 81 kiloda ise İlker Güldüren ikinci turda elenirken, Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç çeyrek finalde yenildiler. Vedat Albayrak, İtalyan rakibi ile yaptığı karşılaşmada sakatlandı ve şampiyonadan çekilmek zorunda kaldı. Aynı kiloda (81) mücadele eden Muhammed Mustafa Koç ise akşam seansında bronz madalya için tatamiye çıktı. Bronz madalya için Rus Khasan Khalmurzaev ile karşılaştı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Koç iki ihtar alınca daha dikkatli olmak zorunda kaldığı maçı, golden skora taşımayı başardı. İhtar olarak avantajlı olan Rus  Khalmurzaev,  tatamiden 1-0 Waza-ari puanı ile galip ayrıldı. Bu sonuçla genç sporcu Muhammed Mustafa Koç, turnuvayı 5'inci olarak tamamladı.

KADINLAR

63 kiloda 1. Carvajal Del Toro (Küba), 2. Jing Tang (Çin), 3. Alice Schlesınger (İngiltere), 3. Amy Lıvesey (İngiltere)

70 kiloda 1. Elisavet Teltsıdoe (Yunanistan), 2. Maria Portela (Brezilya), 3. Miriam Butkereıt (Almanya), 3. Elvısmar Rodrıguez (Venezuella)

ERKEKLER

73 kiloda 1. Changrim An (Kore), 2. Rustam Orujov (Azerbaycan), 3. Georgios Azoıdıs (Yunanistan), 3. Guillaume Chaıne (Fransa)

81 kiloda 1. Luka Maısuradze (Gürcistan),  2. Christian Parlatı (İtalya), 3. Khasan Khalmurzaev (Rusya), 3. Antoıne Valoıs Fortıer (Kanada

Öte yandan 2019 Antalya Judo Grand Prix'e üçüncü ve son gününde kadınlarda 78,+78 ve Erkeklerde ise 90,100 ve +100 kilo maçları ile turnuva sona erecek.

 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:01 Kaynak: DHA

Antalya, Spor
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