Son Dakika Haberleri: 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 Yenen Katar, Finalde Japonya'nın Rakibi Oldu.

2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 Yenen Katar, Finalde Japonya'nın Rakibi Oldu.

49 dakika önce

2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finalde Japonya'nın rakibi oldu.

2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 Yenen Katar, Finalde Japonya'nın Rakibi Oldu., System.String[]
2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finalde Japonya'nın rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:54 Kaynak: AA

Katar, Asya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Spor
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