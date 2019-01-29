2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 Yenen Katar, Finalde Japonya'nın Rakibi Oldu.
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2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finalde Japonya'nın rakibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:54 Kaynak: AA
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