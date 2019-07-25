Son Dakika Haberleri: 2019 Atlı Cirit Ligi
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2019 Atlı Cirit Ligi

2 gün önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) tarafından düzenlenen Atlı Cirit Ligi il eleme müsabakaları tamamlandı.

2019 Atlı Cirit Ligi, System.String[]
Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) tarafından düzenlenen Atlı Cirit Ligi il eleme müsabakaları tamamlandı.
TGSDF'den yapılan açıklamaya göre, eleme müsabakalarında 14 ilden atlı cirit kulübü mücadele etti.
Yükselme Grubu ön eleme müsabakalarında ise 3 farklı grupta 11 kulüp mücadele verecek.
Ön eleme maçlarını yapacak takımlar ve müsabaka tarihleri şöyle:
26-27-28 Temmuz:
C Grubu: Kütahya Göynükören ACSK, Denizli Horoz ACSK, Uşak Eşme Ayyıldız ACSK, Manisa Selendi ACSK
2-3-4 Ağustos:
A Grubu: Erzincan Osmanlı ACSK, Erzurum Özel Uzmanlar ACSK, Malatya Yazıhan ACSK
B Grubu: Bursa AC ve Okçu SK, Uşak Ege ACSK, İstanbul AC ve Doğa SK, Kocaeli Çayırova Hünkar 1453 ACSK
Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:48 Kaynak: AA
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