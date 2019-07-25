2019 Atlı Cirit Ligi
2 gün önce
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) tarafından düzenlenen Atlı Cirit Ligi il eleme müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:48 Kaynak: AA
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Dalları Federasyonu (TGSDF) tarafından düzenlenen Atlı Cirit Ligi il eleme müsabakaları tamamlandı.
TGSDF'den yapılan açıklamaya göre, eleme müsabakalarında 14 ilden atlı cirit kulübü mücadele etti.
Yükselme Grubu ön eleme müsabakalarında ise 3 farklı grupta 11 kulüp mücadele verecek.
Ön eleme maçlarını yapacak takımlar ve müsabaka tarihleri şöyle:
26-27-28 Temmuz:
C Grubu: Kütahya
Göynükören ACSK, Denizli
Horoz ACSK, Uşak Eşme
Ayyıldız ACSK, Manisa Selendi
ACSK
2-3-4 Ağustos:
A Grubu: Erzincan
Osmanlı ACSK, Erzurum
Özel Uzmanlar ACSK, Malatya Yazıhan
ACSK
B Grubu: Bursa
AC ve Okçu SK, Uşak Ege
ACSK, İstanbul
AC ve Doğa SK, Kocaeli Çayırova
Hünkar 1453 ACSK
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