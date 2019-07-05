Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası
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2019 Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası

37 dakika önce

İsviçre'de düzenlenecek 2019 Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, bu ülkeye gitti.

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İsviçre'de düzenlenecek 2019 Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, bu ülkeye gitti.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 18 Haziran'da Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gerçekleştirilen yarışmada dağ koşusunda dereceye girerek milli takıma seçilen sporcular, 7 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.
Gençler ve Büyükler Dağ Koşuları Milli Takımı kafilesinde 20 yaş altı kadınlarda Ruken Tek, Ezgi Kaya, Öznur Tatar ve Seher Karakoç, 20 yaş altı erkeklerde Ramazan Yorulmaz, Samet Demir, İslam Adli ve Cuma Öztürk, büyük kadınlarda Eylem Gür, Remziye Temel, Elif Mert ve Jale Başak, büyük erkeklerde Orhan Avcı, Yavuz Ağralı, Can Ağyürek ve Kemal Yıldırım yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:29 Kaynak: AA
Türkiye, İsviçre, Avrupa, Spor
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