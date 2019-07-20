2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

Avrupa
Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), 21-27 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan
'da düzenlenecek. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü
'deki organizasyonda bu branştan 6 milli sporcu yarışacak.
EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler bugün Bakü'ye gitti.
Ay-yıldızlı kafilede hakemler İbrahim Bulut, Tuncay Dalgıç ve Cem Volkan, antrenörler Derya Öner Ağan, Nuri Tufan, Ersin Yılmaz ile sporcular Cem Kendirci, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Bora Tarhan
, Kerem Şener ve Emre Dodanlı yer aldı.