Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
Son Dakika Spor Haber

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

5 dakika önce

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli atlet Mustafa Tekdal, erkekler 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, System.String[]
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli atlet Mustafa Tekdal, erkekler 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un ikinci günü tamamlandı.
Türkiye adına günün ikinci madalyası Mustafa Tekdal'dan geldi. Erkekler 10 bin metre yürüyüş yarışını 3. sırada bitiren Mustafa, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin, ikinci gün sonunda birer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Türüç'e transfer şakası! Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'dan çok konuşulacak paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:40:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]