Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne doğru
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2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne doğru

38 dakika önce

Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019) yarın başlıyor.

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne doğru, System.String[]
Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019) yarın başlıyor.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen EYOF'un bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinlerinde gerçekleşecek.
Türkiye, 50 ülkeden 3500'ü aşkın sporcunun katılacağı organizasyonda 9 branşta 126 sporcuyla mücadele edecek.
Türkiye, EYOF'ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme branşlarında 126 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.
Macaristan'da 2017 yılında düzenlenen EYOF'ta Türkiye, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 19 madalya kazanmıştı.
Azerbaycan, Türkiye, Avrupa, Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:33 Kaynak: AA
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