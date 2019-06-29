2019 Avrupa Gençlik Oyunları
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Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda milli yüzücülerden Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya elde etti.
Finlandiya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:53 Kaynak: AA
'da düzenlenen 2019 Avrupa
Gençlik Oyunları'nda milli yüzücülerden Sümeyye Boyacı
altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pajulahti Spor Merkezi'nde devam eden oyunların beşinci gününde Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü finalinde yarıştı.
Sümeyye Boyacı, 46.48'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Sevilay Öztürk ise 49.67'lik süresiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Finalde üçüncü sırada yer alan Fransız Solene Sache de bronz madalyayı boynuna taktı.
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