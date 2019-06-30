Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençlik Oyunları
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2019 Avrupa Gençlik Oyunları

1 saat önce

Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda milli yüzücülerden Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu gümüş, Sümeyye Boyacı ise bronz madalya kazandı.

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Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda milli yüzücülerden Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu gümüş, Sümeyye Boyacı ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oyunların 6'ncı ve son gününde Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre kelebek finalinde yarıştı.
Sevilay Öztürk, 48.51'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti. Sümeyye Boyacı ise 51.41'lik süresiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
13 yaşındaki milli sporcu Koral Berkin Kutlu, erkekler 50 metre kelebekte 48.08'lik derecesiyle ikinci oldu ve gümüş madalyayı boynuna taktı.
Öte yandan bocce branşında Ömer Şan, BC2 kategorisi yarı finalinde Slovak rakibine 3-1 yenilerek oyunları dördüncü tamamladı. Milli sporcu, bu sonuçla Türkiye'ye Gençlik Oyunları tarihinde bocce paralimpik kategorisindeki en iyi derecesini getirdi.
Türkiye, 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nı yüzme branşında elde ettiği 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:05 Kaynak: AA
Sümeyye Boyacı, Avrupa, Spor
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