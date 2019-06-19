Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru
Son Dakika Spor Haber

2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru

1 saat önce

2019 Avrupa Gençlik Oyunları, 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru, System.String[]
2019 Avrupa Gençlik Oyunları, 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Türkiye'yi yüzme ve bocce branşlarında, üçü kadın, altısı erkek 9 sporcunun temsil edeceği bildirildi.
Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Merkezi'nde yapılacak oyunlarda 13-23 yaş arasındaki genç sporcular mücadele edecek. Sporcular atletizm, yüzme, judo, bocce, golbol, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol ve showdown branşlarında 8 farklı disiplinde madalya arayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk'ün başkanlığını yaptığı kafilede, şu sporcular yer alıyor:
Bocce: Ömer Şan, Veli Ortak, Mehmet Emir Ateş ve Mahmut Çoban
Yüzme: Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Nil Şahin, Uğur Şenel, Koral Berkin Kutlu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Finlandiya, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Liginde rakibi belli oldu PUBG Mobile'de ekipman alımları kolaylaşacak Neymar'dan Barcelona'ya dönüş sinyali: Evime dönmek istiyorum Arda-Berkay davasında tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]