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2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda 5 madalya

48 dakika önce

Finlandiya'nın Pajulahti kentinde gerçekleştirilen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nın son gününde milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu gümüş, Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda 5 madalya, System.String[]
Finlandiya'nın Pajulahti kentinde gerçekleştirilen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nın son gününde milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu gümüş, Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı.
Avrupa Gençlik Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme branşında temsil eden Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre kelebek finalinde birlikte mücadele etti. Sevilay Öztürk, yarışları 48.51'lik derecesiyle ikinci sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi olurken, 51.41'lik derecesiyle üçüncü olan Sümeyye Boyacı bronz madalyaya uzandı.
13 yaşındaki Koral Berkin Kutlu ise erkekler 50 m kelebekte 48.08'lik derecesiyle ikinci oldu ve gümüş madalyayı boynuna taktı. 
Öte yandan boccia branşında Ömer Şan, BC2 kategorisi yarı finalinde Slovakyalı rakibine 3-1 yenilerek oyunları dördüncü tamamladı. Milli sporcumuz bu sonuçla Türkiye'ye Gençlik Oyunları tarihinde boccia paralimpik kategorisindeki en iyi derecesini getirdi.
Türkiye böylece 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nı yüzme branşında elde ettiği bir altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla bitirdi.   


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:26 Kaynak: DHA
Türkiye, Sümeyye Boyacı, Avrupa, Spor
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