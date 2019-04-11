2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası

2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.

2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.



Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın açılışına katılan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa'nın en güçlü kadın satranççılarını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.



Türkiye'nin, farklılığın ve barışın simgesi bir ülke olduğunu belirten Tulay, "Farklı ülkelerden ve kültürlerden misafirlerimizi ağırlamak, asırlar boyunca pek çok farklılığı kardeşçe içinde yaşatan ve sportif organizasyon düzenleme başarısıyla da adından söz ettiren ülkemiz için büyük bir mutluluktur. Organizasyon başarımız ve becerimizle gurur duyuyoruz." dedi.



Birçok uluslararası organizasyonunun ev sahipliğini üstlendiklerini, tamamını da başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Tulay, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın tüm hazırlık sürecini de büyük bir özen ve heyecanla gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Antalya'da bugün başlayan dostça hamlelerin, dünyanın her tarafına yayılacağını kaydeden Tulay, "Bugün burada 32 ülkeden 130 sporcumuzun yarışacağı heyecan dolu ve keyifle geçecek bir maratonun ilk hamlelerini yapıyoruz. Bu büyük şölende yer alan siz kadın satranççılarımıza başarılar diliyor, dünya sporuna, sporun evrensel ruhuna verdiğiniz katkı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili ise uluslararası organizasyonlara Türkiye'nin ev sahibi olmasından her zaman memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



TSF'nin, organizasyonları büyük bir başarıyla ve en yüksek düzeyde hayata geçirdiğini belirten Azmaiparashvili, federasyon Başkanı Gülkız Tulay'a ve ekibine teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından, şampiyonanın açılış hamlesi Tulay ve Azmaiparashvili tarafından yapıldı.



Sporcuların Avrupa şampiyonu olmak için yarışacağı ve Goryaçkina, Dzagnidze, Stefanova, Cramling, Uşenina ve Jukova gibi ünlü oyuncuların boy gösterdiği şampiyonanın ilk turu sembolik açılış hamlelerinin ardından başladı.



Şampiyona 22 Nisan'da tamamlanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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