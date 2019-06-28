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2019 Avrupa Oyunları

1 saat önce

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın sekizinci gününde bir bronz madalya kazandı.

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Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın sekizinci gününde bir bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın sekizinci gününde milli sporcular, güreş, boks ve badminton dallarında mücadele etti.
Güreşte kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, Polonyalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek bronz madalyaya uzandı.
Kadınlar 57 kiloda Bedia Gün, bronz madalya maçında Azerbaycanlı rakibi Alyona Kolesnik'e 9-4 yenilerek beşinci oldu.
Erkekler 77 kiloda Yunus Emre Başar yarın bronz madalya için mindere çıkacak. 60 kiloda Kerem Kamal ise repesaj mücadelesi verecek.
Buse Naz Çakıroğlu finalde
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kiloda altın madalya için ringe çıkacak.
Yarı finalde Polonyalı Sandra Drabik'i 5-0 yenen milli sporcunun final mücadelesi pazar günü yapılacak.
Badmintonda tek kadınlarda çeyrek final maçına çıkan Neslihan Yiğit ise Danimarkalı Line Hojmark Kjaersfeldt'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Spor
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