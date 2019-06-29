2019 Avrupa Oyunları
34 dakika önce
Milli karateci Dilara Eltemur, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Milli karateci Dilara Eltemur, 2019 Avrupa
Oyunları'nda bronz madalya elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kata üçüncülük müsabakasında Fransız Alexandra Feracci ile karşılaştı.
Dilara Eltemur, rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak
Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
Lazio, Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı
Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı