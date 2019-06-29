2019 Avrupa Oyunları
54 dakika önce
Milli karateci Ali Sofuoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Milli karateci Ali Sofuoğlu, 2019 Avrupa
Oyunları'nda gümüş madalya elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, erkekler kata finalinde İspanyol Damian Hugo
Quintero ile karşılaştı.
Ali Sofuoğlu, rakibine mağlup olarak kürsünün ikinci basamağına çıktı.
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