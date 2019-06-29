2019 Avrupa Oyunları
47 dakika önce
Milli karateci Meltem Hocaoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Milli karateci Meltem Hocaoğlu
, 2019 Avrupa
Oyunları'nda gümüş madalya elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kumite artı 68 kilo finalinde İspanyol Gonzalez Laura Palacio ile karşılaştı.
Meltem Hocaoğlu, rakibine 4-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak
Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı