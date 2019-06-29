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2019 Avrupa Oyunları

22 dakika önce

Milli karateci Uğur Aktaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

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Milli karateci Uğur Aktaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, erkekler kumite 84 kilo finalinde Hırvat Ivan Kvesic ile karşılaştı.
Uğur Aktaş, rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Uğur Aktaş, Avrupa, Spor
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