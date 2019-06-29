2019 Avrupa Oyunları
22 dakika önce
Milli karateci Uğur Aktaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Milli karateci Uğur Aktaş
, 2019 Avrupa
Oyunları'nda gümüş madalya elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, erkekler kumite 84 kilo finalinde Hırvat Ivan Kvesic ile karşılaştı.
Uğur Aktaş, rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
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