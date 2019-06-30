Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Oyunları
Son Dakika Spor Haber

2019 Avrupa Oyunları

1 saat önce

2019 Avrupa Oyunları'nda milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunları, System.String[]
2019 Avrupa Oyunları'nda milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunların 10. ve son gününde Ahmet Önder, barfiks aletinde gümüş madalya elde etti.
Ferhat Arıcan ise paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli karatecilerden 2 madalya
Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, Merve Çoban ise bronz madalya kazandı.
Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kiloda finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya ile yetindi.
Kumite 61 kiloda yarışan Merve Çoban ise yarı finalde rakibine yenilerek bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Ferhat Arıcan, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti Yusuf Yazıcı'dan güldüren transfer sözleri: Yeni transfer Yusufinho A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:48:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Oyunları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]