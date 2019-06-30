Son Dakika Haberleri: 2019 Avrupa Oyunları
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2019 Avrupa Oyunları

1 saat önce

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.

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Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunlarda müsabakalar tamamlandı.
Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı.
Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı.
2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:
Altın madalya
Judo: Mikail Özerler
Boks: Buse Naz Çakıroğlu
Gümüş madalya
Karate: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu
Güreş: Soner Demirtaş
Cimnastik: Ahmet Önder
Bronz madalya
Güreş: Süleyman Atlı, Evin Demirhan
Karate: Dilara Eltemur, Merve Çoban
Okçuluk: Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Makaralı Yay Karışık Takım)
Atletizm: Jak Ali Harvey
Cimnastik: Ferhat Arıcan
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Gümüş, Türkiye, Avrupa, Spor
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