2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
1 saat önce
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı.
2019 Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow
kentinde başladı.
Şampiyonada sabah seansında piste çıkan milli sporculardan erkekler 400 metrede Yavuz Can
, gülle atmada Osman Can
Özdeveci, 3 bin metrede Ramazan Özdemir
, yüksek atlamada Alperen Acet elemeleri geçemedi.
Akşam seansında ise kadınlar gülle atmada Emel Dereli
, bin 500 metrede Özlem Kaya
ile erkekler 800 metrede Salih Teksöz, finallere kalamadı. Türkiye
'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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