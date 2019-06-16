Son Dakika Haberleri: 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası

1 saat önce

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, System.String[]
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Genç Kadın Milli Takımı, finalde Romanya'yı 3-1 yenerek Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, Yıldız Kız ve Erkek Milli takımları Balkan ikincisi, Genç Erkek Milli Takımı ise Balkan üçüncüsü oldu.
Milli sporcular, ferdi müsabakalarda ise 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Üsküp, Makedonya, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]