2019 Bonds&Loans Ödülleri'nde HSBC'ye 8 ödül
1 saat önce
HSBC'nin 2018 yılında Türkiye'de koordine ettiği 4 borç ve sermaye piyasası ve 2 halka arz işlemi 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde farklı kategorilerde ödüllendirildi.
Borç ve sermaye piyasası ve halka arz alanlarında Türkiye'nin en iyilerinin belirlendiği "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"nde HSBC'nin Türkiye'deki müşterileri için koordine ettiği 6 işlem 5 ayrı kategoride toplam 8 ödüle layık görüldü.
HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Arslancık konu ile ilgili, "HSBC olarak küresel ağımız sayesinde uluslararası ticaret ve sermaye akışlarının %90'ından fazlasına erişim sağlıyoruz. Geniş ürün portföyümüzle müşterilerimizi dünyanın her yanındaki fırsatlarla tanıştırıyor, yatırımlarını büyütmelerini ve uluslararası pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında toplam 7,7 milyar dolar tutarında 4 yapılandırmış finansman ve 750 milyon dolar büyüklüğünde 2 halka arz işlemine aracılık ederek müşterilerimizin büyümelerini destekledik. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli uluslararası platformlarda anlatarak ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek müşterilerimize ve Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 Kaynak: Bültenler
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