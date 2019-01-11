2019 Cev Kar Voleybolu Avrupa Turu

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etabı Kayseri'de başladı.

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etabı Kayseri'de başladı.



Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan voleybol kortlarında düzenlenen organizasyona, Çekya, İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya ve Türkiye'den 27 takım katıldı.



Erciyes'teki etap, bu yıl değişen oyun kurallarının ardından ilk kez 3x3 formatında oynanıyor.



Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Türkiye'de üç yıldır Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun yapıldığını belirterek, "Yoğun bir katılım var, 8 ülkeden 27 takım bu turnuvaya katılıyor. Bu yılın bir diğer özelliği de kurallarda değişikliğe gidilmesi. Oyunun daha fazla sürmesi ve kaliteli bir seyir olması için üç kişiyle oynanıyor artık ve setler de 15 sayı üzerinden gerçekleşecek. Bu organizasyonu gerçekleştiren Erciyes AŞ'ye ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Organizasyon, 13 Ocak'ta sona erecek.

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