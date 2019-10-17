Son Dakika Haberleri: 2019 CHRO Summit "İK'nın çevik ve etkin" yönünü öne çıkardı
Son Dakika Ekonomi 2019 CHRO Summit 'İK'nın çevik ve etkin' yönünü öne çıkardı

2019 CHRO Summit "İK'nın çevik ve etkin" yönünü öne çıkardı

1 saat önce

İnsan Kaynakları liderlerini bir araya getiren yılın en prestijli organizasyonu CHRO 2019 Summit, İstanbul'da gerçekleştirildi.

2019 CHRO Summit

İnsan Kaynakları liderlerini bir araya getiren yılın en prestijli organizasyonu CHRO 2019 Summit, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı
Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:19:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 CHRO Summit "İK'nın çevik ve etkin" yönünü öne çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]