2019 CHRO Summit "İK'nın çevik ve etkin" yönünü öne çıkardı
1 saat önce
İnsan Kaynakları liderlerini bir araya getiren yılın en prestijli organizasyonu CHRO 2019 Summit, İstanbul'da gerçekleştirildi.
İnsan Kaynakları liderlerini bir araya getiren yılın en prestijli organizasyonu CHRO 2019 Summit, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:57
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi