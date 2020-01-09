2019'da 12 bin misafir maceraya konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019'da 12 bin misafir maceraya konuk oldu - Son Dakika

2019'da 12 bin misafir maceraya konuk oldu

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı 2019 yılında toplam 12 bin misafir ağırladı.

2019'da 12 bin misafir maceraya konuk oldu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı 2019 yılında toplam 12 bin misafir ağırladı.


Şehir içi ve dışından gelen çok sayıda katılımcının uğrak noktası olan Macera Park, ziyaretçilerini ağırlamaya 2020 yılında da devam edecek. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'ndan yapılan açıklamada, "Şehir içi ve dışından gelen çok sayıda katılımcının uğrak noktası olan Macera Parkımız, 2019 yılında toplam 12 bin misafiri ağırladı. Türkiye'nin ilk sertifikalı tesisi olan Macera Park; ilkokul, ortaokul ve liselerden şirketlere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Macera Parkında eğlencenin yanı sıra katılımcılara problem çözme, yaşıtlarıyla işbirliği yapma, sosyal ilişkiler ve iletişim kurabilme yönlerini geliştirme gibi kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanmaları konusunda olumlu katkılar sağlamaktadır. İnşallah 2020 yılında daha çok kitleye ulaşacak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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