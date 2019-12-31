2019'da 3,85 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleştirildi - Son Dakika
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2019'da 3,85 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleştirildi

6 saat önce

Bu yıl dünyada yaklaşık 3,85 trilyon dolar değerinde şirket satın alma ve birleşme gerçekleştirilirken, bunun 1,81 trilyon doları ABD merkezli şirketlerin dahil olduğu işlemlerden oluştu.

2019'da 3,85 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleştirildi, System.String[]

Bu yıl dünyada yaklaşık 3,85 trilyon dolar değerinde şirket satın alma ve birleşme gerçekleştirilirken, bunun 1,81 trilyon doları ABD merkezli şirketlerin dahil olduğu işlemlerden oluştu.

Veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv verilerine göre, 2019'da küresel olarak 48 bin 94 birleşme ve satın alma gerçekleştirildi. Geçen yıl bu rakam 51 bin 328 olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl birleşme ve satın almaların değeri geçen yıla göre yüzde 3 azalarak 3 trilyon 851 milyar dolara geriledi. Bunun 1,81 trilyon doları ABD merkezli şirketlerin dahil olduğu işlemlerden kaynaklandı. Bu şirketlerin dahil olduğu işlemlerin değerinde geçen yıla göre yüzde 6'lık artış olması ise dikkati çekti.

Bölgesel bazlı ticari gelişmeler

Avrupa'da birleşme ve satın almaların değeri 2019'da 996 milyar dolardan 742 milyara dolara gerileyerek, 2016'dan beri en zayıf yıl olarak kayıtlara geçti.

Afrika ve Orta Doğu'da birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 78 milyar dolardan 161 dolara yükselirken, Asya Pasifik bölgesinde 891 milyar dolardan 757 milyar dolara geriledi.

Sağlık, enerji ve teknoloji satın alma ve birleşmede en aktif sektörler olurken, sağlık sektöründe işlemlerin değeri geçen yıla göre yüzde 26 artarak 533 milyar dolara ulaştı.

Teknoloji sektöründe söz konusu rakam yüzde 4 artarak 529 milyar dolara yükseldi. Sınır ötesi satın alma ve birleşme yüzde 25'lik düşüş göstererek 1,2 trilyon dolara geriledi ve 2013'ten beri en yavaş yıl olarak kayıtlara geçti.

Analistler, sınır ötesi satın alma ve birleşmede ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkisinin olduğunu belirtti. 2018'de özel sermayeli şirketlerin gerçekleştirdiği birleşme ve satın almalar da yüzde 4 artarak 479 milyar dolara ulaşarak, 2007'den beri en güçlü yılını gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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