2019'da Antalya'nın tercihi Fiat oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019'da Antalya'nın tercihi Fiat oldu - Son Dakika Ekonomi

2019'da Antalya'nın tercihi Fiat oldu

13 dakika önce

Fiat, 2019 yılında trafik tescil verilerine göre Antalya'da 17 bin 146 adet satış ve yüzde 18'lik pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.

2019'da Antalya'nın tercihi Fiat oldu, System.String[]

Fiat, 2019 yılında trafik tescil verilerine göre Antalya'da 17 bin 146 adet satış ve yüzde 18'lik pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Fiat'ın geçen yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak bitirerek, ürün gamında yer alan otomobil ve hafif ticari modelleri ile Antalya'da da başarılı sonuçlara imza attığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve aralık ayı trafik tescil kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat'ın il bazında da başarısını sürdürerek, ülke genelinde otomobil ve hafif ticari araç toplamında 46 ilde en fazla tercih edilen marka olduğu kaydedildi.

Fiat, segmentasyon bazında 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka oldu. TÜİK verilerine göre Fiat, söz konusu başarısını Antalya'da 17 bin 146 adet satış ve yüzde 18'lik pazar payı ile en çok tercih edilen marka olarak sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olduk. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. İl bazlı liderliklerimizdeki, uzun yıllardan bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz kıymetli iş ortaklarımızın özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan da "Fiat'ın Antalya'daki güçlü temsilcileri ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü Antalya'daki teşkilatımızı kutluyorum. 2020 yılında da güçlü bayi ağımız ile Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Antalya, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı
Son dakika: Manisa 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sallandı Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

Son Dakika Haberleri
10:46 'Meghan Markle Kate Middleton'ı kıskanıyor!'
10:44 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı
10:02 Dövülerek hastanelik edilen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi
09:25 İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi
08:38 Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 11:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019'da Antalya'nın tercihi Fiat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]