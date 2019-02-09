2019'da Asfaltları Ağlatması Beklenen 10 Yeni Otomobil (Fiyatlarıyla)

Otomobil üreticileri, araçlarında farklılık yaratmak adına teknolojinin sağladığı imkanlar dahilinde birçok yenilik gerçekleştiriyor. 2019 yılında piyasaya çıkacak otomobiller incelendiğinde bu yılın yenilik trendinin, hibrit ve elektrikli otomobiller olduğunu söyleyebiliriz. Hibrit ve elektrikli otomobillerin yanı sıra benzinli araçlarında bulunduğu, 2019'a damga vuracak otomobil listemize gelin birlikte göz atalım.1. Mazda 3Mazda'nın yeni SkyActiv-X benzinli motoruna sahip olacak Mazda 3, 2019'un fiyat ve performans karşılaştırmasında üst sıralarda kendine yer bulabilecek otomobillerinden biri olacak. 187 beygir gücündeki 2.0 litrelik bir motor kullanan otomobilin, yakıt tasarrufunda oldukça iddialı olduğu belirtiliyor. Yakın zamanda piyasa sürülmesi beklenen Mazda 3'ün yurt dışı vergisiz satış fiyatının 25.000 dolar olması bekleniyor.2. Volkswagen I.D.Volkswagen'ın elektrikli otomobil pazarına giriş yapmak için yaptığı girişimlerin ilk sonucu olacak Volkswagen I.D.'nin, 2019'un 3.çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. 550 km gibi iddialı bir menzil sunan elektrikli otomobilden yıl sonuna kadar 100.000 adet üretilmesi hedefleniyor. I.D.'nin vergisiz yurt dışı satış fiyatının, 30.000 dolar olacağı tahmin ediliyor.3. Citroen C5 AircrossCitroen, 2019 yılında teknoloji ile donatılmış bir SUV satışa sunmak için kolları sıvadı. TomTom navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto destekleri bulunan bilgi sisteminin yanı sıra; geri görüş kamerası, araç içi kamera ve kablosuz akıllı telefon şarj desteği de sunan C5 Aircross, şu an yurt dışında 31.000 dolara satılıyor.4. MINI EV2017'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsept elektrikli MINI'yi temel alan MINI EV, ilgi çekici bir tasarıma sahip. 300 km menzile sahip olması beklenen otomobilin bu yaz üretilmesi ve 2019'un sonlarında satışa çıkması bekleniyor. MINI EV'nin yurt dışı vergisiz satış fiyatı, 33.000 dolar olarak tahmin ediliyor.5. Honda CR-V hybrid2.0 litrelik benzinli motorunun yanında bir de elektrikli motoru bulunan Honda'nın hibrit aracı CR-V hybrid'in, Nissan Qashqai ve Kia Sportage ile rekabet edebilecek kadar güçlü olduğu belirtiliyor. Toplamda 184 beygir gücünde bir motor kombinasyonuna sahip SUV, 2019'un sonlarında satışa çıkacak. Honda CR-V hybrid'in vergisiz yurt dışı satış fiyatının, 38.000 dolar olacağı tahmin ediliyor.6. Tesla Model 3Listemizin olmazsa olmazı Tesla, 2019'un sonlarına doğru Model 3'ü tanıtacak. 0'dan 100'e 3,5 saniyede çıkan Model 3, kullanıcılarına 500 km gibi iddialı bir menzil sunacak. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan otomobilin vergisiz yurt dışı satış fiyatının, 46.000 dolar olması bekleniyor.7. Mercedes EQC450 km menzili ve 80 kWh piliyle dikkat çeken EQC, 402 beygir gücünde elektrikli bir motor kullanıyor. 0'dan 100'e 5.1 saniyede çıkabilen elektrikli SUV, hızlı şarj desteği de sunuyor. 2019'un sonlarında tanıtılacak Mercedes EQC'nin vergisiz yurt dışı satış fiyatının, 92.000 dolar olması bekleniyor.8. Audi e-tron2019'un en merak edilen araçlarından biri olan Audi e-tron, 402 beygir gücündeki elektrikli motoru ve 400 km'lik menziliyle diğer elektrikli araçlara meydan okuyacak. Sürüş sırasında aracın kinetik enerjisinden yararlanmayı sağlayan bir sisteme sahip olan e-tron'un, yakın zamanda satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca e-tron'un vergisiz yurt dışı satış fiyatının, 92.500 dolar olacağı tahmin ediliyor.9. BMW 8 Series Gran CoupeBMW 8 Serisi'nin en dikkat çeken modeli olması beklenen Gran Coupe, 320 beygir gücünde 6 silindirli 3.0 litrelik dizel ya da 625 beygir gücünde 4.4 litrelik benzinli bir V8 motordan birine sahip olacak. Şık tasarımının yanında yüksek performans vadeden otomobil, 2019'un sonlarına doğru satışa çıkacak. Gran Coupe'nin vergisiz yurt dışı satış fiyatının, 105.000 dolar olması bekleniyor.10. Audi RS 7Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Audi RS 7'nin, bu zamana kadar üretilmiş en güçlü Audi otomobili olduğu belirtiliyor. 4.0 litrelik çift turbo V8 motor kullanan Audi'nin yeni otomobili, 0'dan 100'e 3,5 saniyede çıkabiliyor. Dört tekerlek çekiş sistemine sahip RS 7'nin 2019'un sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor. Aracın tahmini yurt dışı vergisiz satış fiyatı ise 118.000 dolar.Otomotiv devlerinin 2019'da satışa sunmaya hazırlandığı otomobilleri listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Sizce araçlardan hangileri yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )