2019'da Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulama sezonunda Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun gerçekleştirdiği yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarılan açıklamada, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiği, böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Marmara'nın yükselen değeri Bilecik'te 20 Mart'ta başlayan sulama sezonu, 31 Ekim'de tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 23 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 90 milyon lira katkı sağlandı. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."