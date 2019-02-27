Son Dakika Haberleri: 2019'da Bin 32 Fetö Dosyasının Karara Bağlandı

2019'da Bin 32 Fetö Dosyasının Karara Bağlandı

34 dakika önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 16. Dairesince 2019 yılında bin 32 FETÖ dosyasının karara bağlandığını, 4 bin 534 dosyanın ise derdest olduğunu söyledi.

2019'da Bin 32 Fetö Dosyasının Karara Bağlandı, System.String[]
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 16. Dairesince 2019 yılında bin 32 FETÖ dosyasının karara bağlandığını, 4 bin 534 dosyanın ise derdest olduğunu söyledi. Cirit geçen yıl gelen FETÖ dosyasının 6 bin 700, karara bağlanan dosya sayısının ise 4 bin 900 olduğunu söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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