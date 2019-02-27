2019'da Bin 32 Fetö Dosyasının Karara Bağlandı
34 dakika önce
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 16. Dairesince 2019 yılında bin 32 FETÖ dosyasının karara bağlandığını, 4 bin 534 dosyanın ise derdest olduğunu söyledi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, Yargıtay 16. Dairesince 2019 yılında bin 32 FETÖ dosyasının karara bağlandığını, 4 bin 534 dosyanın ise derdest olduğunu söyledi. Cirit geçen yıl gelen FETÖ dosyasının 6 bin 700, karara bağlanan dosya sayısının ise 4 bin 900 olduğunu söyledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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