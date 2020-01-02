2019'da bin 514 çift Yunusemre'de hayatını birleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019'da bin 514 çift Yunusemre'de hayatını birleştirdi - Son Dakika

2019'da bin 514 çift Yunusemre'de hayatını birleştirdi

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi 2019 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 514 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.

2019'da bin 514 çift Yunusemre'de hayatını birleştirdi, System.String[]

Yunusemre Belediyesi 2019 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 514 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.


Yunusemre ilçesinde 2019 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 514 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. İlçede yabancı uyruklu 46 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; bayanların yaş ortalaması 25.5, erkeklerinki ise 28.4 oldu.


Başkan Çerçi 28 çiftin nikahını kıydı


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de geride bıraktığımız yıl içerisinde 28 çiftin mutluluğunu paylaştı. Aile kurumunun önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, ailenin toplumun en önemli temel taşı olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Çerçi yaptığı açıklamada, "Aile toplumumuzun temel taşlarından birisidir. Çiftlerimizin evlilik yolunda birbirlerine sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde olması gerekiyor. 2019 yılında ilçemizde bin 514 çiftin nikahını kıydık. Dünya evine giren çiftlerimizi kutluyor; ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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