"2019'da bin 668 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2019'da bin 668 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

"2019'da bin 668 terörist etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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