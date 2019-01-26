Son Dakika Haberleri: 2019’da bir hafta izin, 40 gün tatil!

2019’da bir hafta izin, 40 gün tatil!

1 saat önce

2019 yılında çoğu resmi tatilin hafta içine denk gelmesi seyahat severler için birçok fırsat doğuruyor.

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2019 yılında çoğu resmi tatilin hafta içine denk gelmesi seyahat severler için birçok fırsat doğuruyor. Yıl boyunca resmi tatillere eklenecek 7.5 izin günü ile toplam 40 gün tatil yapılabiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:03 

Ekonomi
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