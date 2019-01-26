2019’da bir hafta izin, 40 gün tatil!
1 saat önce
2019 yılında çoğu resmi tatilin hafta içine denk gelmesi seyahat severler için birçok fırsat doğuruyor.
2019 yılında çoğu resmi tatilin hafta içine denk gelmesi seyahat severler için birçok fırsat doğuruyor. Yıl boyunca resmi tatillere eklenecek 7.5 izin günü ile toplam 40 gün tatil yapılabiliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:03
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı, Yeniden Gündeme Geldi
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı