2019'da CİMER'in başvurulara cevap oranı yüzde 91 oldu - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER), 2019 yılındaki yüzde 91'lik cevaplama oranıyla millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 2019 yılı CİMER istatistikleriyle ilgili videolu paylaşım yaptı. Altun, paylaşımında, "Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren CİMER, 2019'da yüzde 91'lik cevaplama oranı, Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor" dedi.