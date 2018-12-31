Son Dakika Haberleri: 2019'da da İhracatla Büyüyeceğiz"

2019'da da İhracatla Büyüyeceğiz"

1 saat önce

Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bağlı birliklerin yönetim kurulu başkanları, yeni yılda da ülkenin ihracatla büyüyeceği mesajını verdi.

2019'da da İhracatla Büyüyeceğiz
Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bağlı birliklerin yönetim kurulu başkanları, yeni yılda da ülkenin ihracatla büyüyeceği mesajını verdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçen 12 birlik başkanının ortak seslendirdiği metinde, birliklerin Ege Bölgesi'nin 2018 yılında 20 milyar doları aşan ihracatına 13,4 milyar dolar katkı koyduğu ifade edildi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar'ın Egeli ihracatçıların Türkiye'ye ihracatı öğrettiği vurgusu ile başlayan videoda, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2018 yılında ekonomideki çetin sürece atıf yaparken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ekonomideki dalgalanmalara karşın Egeli ihracatçıların 2018'de topluma güzel haberler verebilmenin mutluluğunu dile getirdi.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise "80. kuruluş yıl dönümümüzde Ege Bölgesi'nden 22 milyar dolar katkı koymak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:10 Kaynak: AA

Ege İhracatçı Birlikleri, Ege, Ekonomi
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