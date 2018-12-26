2019’da da reel büyüme olmaz
59 dakika önce
Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, oto branşında yaşanan kronik sorunlara işaret ederek rehabilitasyon şart mesajını verdi.
Ray Sigorta
Genel Müdürü Koray Erdoğan, oto branşında yaşanan kronik sorunlara işaret ederek rehabilitasyon şart mesajını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
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