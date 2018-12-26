Son Dakika Haberleri: 2019’da da reel büyüme olmaz

2019’da da reel büyüme olmaz

59 dakika önce

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, oto branşında yaşanan kronik sorunlara işaret ederek rehabilitasyon şart mesajını verdi.

2019’da da reel büyüme olmaz, System.String[]
Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, oto branşında yaşanan kronik sorunlara işaret ederek rehabilitasyon şart mesajını verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03 

Sigorta, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 07:02:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019’da da reel büyüme olmaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]